Die Geschichte des Kaufhauses Moses in Bad Neuenahr begann am 1. Februar 1901, als Schmiedemeister Carl Moses in der Jesuitenstraße 13 eine Wagen- und Hufschmiede und später ein Geschäft für Haus- und Küchengeräte eröffnete. Die Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021 wird sie nicht beenden. Das kündigten die jetzigen Inhaber, Martina und Norbert Wittenberg, an.