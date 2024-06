Plus Kreis Ahrweiler

Katholische Kirche beschreitet neue Wege: Erste Synodalversammlung in Lantershofen

Von Jochen Tarrach

i Musikalische Impulse gab es innerhalb der Synodalversammlung von Stephan Maria Glöckner. Unter den Zuhörern waren auch die Administratorin Andrea-Kien Groß sowie Dekan Peter Strauch (Bildmitte). Foto: Jochen Tarrach

Wie in diesen Zeiten Gläubige für ihre Kirche begeistern? Diese Frage hat sich die Katholische Kirche gestellt und hat nun in Lantershofen jüngst neue Wege in der Kirchen- und Glaubensarbeit beschritten. Denn zum ersten Mal überhaupt fand dort eine Synodalversammlung des Pastoralen Raums Bad Neuenahr-Ahrweiler statt.