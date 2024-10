Plus Grafschaft Kastanien gegen Fruchtgummi: Alle Infos rund um die Tauschaktion bei Haribo Von Celina de Cuveland i Da hilft sogar der Goldbär mit: Seit 1936 sammeln Kinder für den Süßwarenproduzenten Kastanien und Bucheckern und erhalten dafür im Tausch Süßigkeiten. Die Kastanien und Bucheckern gehen an Wildgehege in Deutschland und Österreich. Foto: Haribo/Andrej Freidich Sie ist bei Groß und Klein seit vielen Jahrzehnten sehr beliebt: die Kastanienaktion von Haribo, die seit 2017 am neuen Produktionsstandort in der Grafschaft stattfindet. Eicheln und Kastanien können fließige Sammler an zwei Tagen im Oktober gegen Fruchtgummi eintauschen. Die RZ gibt einen Überblick über alle Infos zu der beliebten Aktion. Lesezeit: 2 Minuten

1 Wann und wo steigt die Aktion in diesem Jahr? Die Aktion findet am Freitag, 25., und Samstag, 26. Oktober, jeweils von 7 bis 16 Uhr statt. Die Sammelstelle befindet sich am Haribo-Standort in der Grafschaft: Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1, 53501 Grafschaft. Da die Waldfrüchte zu Fuß vom Parkplatz zur Wiegestelle gebracht werden ...