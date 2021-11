Erst (und jetzt wieder Corona), dann die Flut: Schwere Zeiten für die Karnevalisten nicht nur im Kreis Ahrweiler. Auch der 11. 11. 2021 stand deshalb unter keinem guten Jeckenstern. Aber ganz wollten die Narren den Sessionauftakt doch nicht ausfallen lassen. Am Rhein, in der Eifel und auch an der Ahr wurde die fünfte Jahreszeit gestern mehr oder weniger groß eingeläutet.