Die KG Rot-Weiß Hönningen versteht die Welt nicht mehr: Der Hönninger Karneval wird zum ersten Mal in 71 Jahren Vereinsgeschichte außerhalb der Ortsgemeinde gefeiert, und zwar in der Mehrzweckhalle in Leimbach. Für die Narrhalla der Hönninger im Zelt gibt es nach der Flut keine behördliche Erlaubnis mehr.