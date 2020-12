Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 10:54 Uhr

Remagen

Karambolage in Remagen: Drei Autos krachen auf der B 9 ineinander

Gleich drei Autos sind am Mittwochnachmittag gegen 16.49 Uhr auf der B 9 in Remagen ineinander gekracht. Zunächst ereignete sich ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Oberwinter. Wohl aus Unachtsamkeit, so vermutet die Polizeiinspektion Remagen, kam ein Autofahrer, der in Richtung Norden unterwegs war, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen.