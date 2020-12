Niederzissen

Eine faustdicke Überraschung und eine ganz knappe Niederlage: Das waren die spannenden Zutaten des CDU-Kreisverbands Ahrweiler, der seine Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 in den Wahlkreisen 13 und 14 nominiert hat. Insgesamt 162 Delegierte der Ortsverbände hatten sich in der Bausenberghalle in Niederzissen getroffen, um in getrennten Sitzungen jeweils ihre Kandidaten zu wählen.