Am Sonntag, 23. Januar, wählen die Bürger im Kreis Ahrweiler einen neuen Landrat. Vier Bewerber stehen zur Wahl. In einer Interviewreihe stellt die Rhein-Zeitung die Kandidaten vor. Dr. Axel Ritter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler tritt als parteiloser Kandidat an.