Im vergangenen Jahr war in Lantershofen das traditionelle Schützenfest samt Kirmes der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Folglich gab es auch keinen Schützenkönig. Das sollte eine Ausnahme bleiben, und so haben seit Sonntagabend die Junggesellen-Schützen wieder eine Majestät und der Grafschafter Ort damit auch wieder einen Grund, am kommenden Wochenende die Lambertus-Kirmes zu feiern.