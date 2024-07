Plus Bad Neuenahr Jubiläumsfest mit Panoramablick: Bürgergemeinschaft Hemmessen hat doppelten Grund zum Feiern Von Jochen Tarrach i Auch sie waren mit ihren Damen dabei und feierten: Vorsitzender Friedrich Moßmann (links), Beigeordneter Wolfgang Horrmann (3. von links), Ortsvorsteher Richard Lindner (4. von links) und Ehrenvorsitzender Werner Helmrich (3. von rechts). Foto: Jochen Tarrach 60 Jahre Bürgergesellschaft Hemmessen und gleichzeitig 45 Jahre Hemmessener Hütte auf dem Licher Berg. Wenn das mal kein doppelter Grund ist für eine kräftige Feier. Lesezeit: 3 Minuten

So nutzten die Hemmessener am Wochenende gleich das alljährliche Bürgerfest hoch oben auf dem 190 Meter hohen Berg über dem Ahrtal, um beide wichtigen Jahrestage gemeinsam mit den Bürgern des Ortes und den vielen Wanderern, die in den Sommermonaten die romantische Hütte als Anlaufpunkt nutzen, zu begehen. Bereits am Samstag begann ...