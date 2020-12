Sinzig

Das Sinziger Unternehmen Deutsche Steinzeug feiert Jubiläum: Seit 150 Jahren werden zwischen Rheinallee und Trifter Weg nahe der Bundesstraße 9 Keramikfliesen hergestellt und hinaus in die Welt, vornehmlich nach Deutschland und in die angrenzenden EU-Länder verschickt. In der Barbarossastadt ist die Firma als „Plattenfabrik“ bekannt, viele Sinziger fanden dort im Laufe der Jahrzehnte einen Arbeitsplatz.