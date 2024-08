Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Jubiläum mit 600 historischen Fahrzeugen: Nach 100 Jahren hat der AAC noch Spaß am Automobil

Von Jochen Tarrach

i Der Ford Mustang von 1971 (link) sowie der Mercedes Cabrio 450 SL von 1972 (rechts) sollten schon so richtig Lust auf das 100-jährige Bestehen des AAC am 17./18. August machen. Präsentiert wurden diese Fahrzeuge (von Links) von Jürgen Dosch, Hans-Hermann Doll, Thomas Müller, Hermann Sabel und Robert Kreuch. Foto: Jochen Tarrach

Ein sprichwörtliches Super-Wochenende steht den Bürgern der Kreisstadt und ihren Gästen am Wochenende, 16. bis 18. August, bevor. Während in Heimersheim bereits ab Freitag mit dem Historischen Weinfest die Weinfestsaison eröffnet wird, treffen sich am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, in der Kurstadt die Oldtimerfreunde des Ahr-Automobilclub (AAC) Bad Neuenahr von 1924 zum 100-jährigen Bestehen ihres Klubs.