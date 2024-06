Anzeige

Der CDU-Politiker war Mitglied im Grafschafter Gemeinderat und stand 15 Jahre lang an der Spitze des Nierendorfer Ortsbeirats. Er war einer von zwei Kandidaten für eine weitere Amtszeit und trat gegen seinen Herausforderer Sebastian Moog (SPD) an. Nach RZ-Informationen hat der Landeswahlleiter die Ortsvorsteherwahl in Nierendorf abgesagt. Die Kreisverwaltung muss nun einen neuen Termin festlegen. red