Kreis Ahrweiler

Andre Steinheuer kann es kaum fassen. Schon eine Woche bevor sein Weihnachtsbaumverkauf in Oeverich offiziell startete, trudelten bei ihm bereits die ersten Anfragen von Interessenten ein. Am ersten Adventwochenende hat er wie immer mit dem Verkauf auf seinem Hof in Oeverich und in seiner Plantage begonnen. Doch in diesem Jahr ist die Nachfrage nach Christbäumen größer als sonst. Grund ist die Corona-Pandemie.