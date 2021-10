Jetzt anmelden: Diskussionsrunde zur Zukunft des Ahrtals

Darüber möchten wir – die Rhein-Zeitung und Radio RPR1 – ins Gespräch kommen mit vielen Experten und Bürgern am Dienstag, 9. November, 18 Uhr, in der Festhalle Landskrone in Heimersheim. Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung, und Jens Baumgart, Moderator von RPR1, sprechen dabei mit Nicole Steingaß, der Landesbeauftragten für den Wiederaufbau, sowie etlichen Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Bereichen in der Region.

Mit dabei sind Josef Rönz, Vorstand der EVM, Fred Sebastian, Ortsbürgermeister von Dernau, Marc Ulrich, Mitinitiator vom Helfer-Shuttle, und Kreishandwerksmeister Frank Wershofen. Bürger aus dem Ahrtal werden mit ihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen, sie können aber auch ihre Ideen und vielfältigen Herausforderungen beschreiben, denen sie sich derzeit zu stellen haben. Welche Erfahrungen gibt es mit Anträgen und Fördergeldern, wie ist der Informationsfluss, was wissen die Bürger über Entscheidungswege und -verfahren? Wir möchten die Fragen und Anliegen der Menschen ansprechen und gemeinsam mit ihnen für eine Region eintreten, in der die Menschen wieder gut leben und arbeiten können.

Wer gern vor Ort dabei sein möchte, kann sich dazu ab sofort telefonisch anmelden unter 0261/9836 2000. Die Anzahl der Plätze ist aufgrund der Corona-Maßnahmen begrenzt. Für alle Teilnehmer gilt in der Halle die 3G-Regel.

