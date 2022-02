Die Jecken im Land sind unter schwierigen Umständen in den Endspurt der fünften Jahreszeit gestartet. Fröhlich, bunt und festlich gekleidet, aber auch in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die nach dem Einmarsch russischer Truppen jetzt unsägliches Leid und Lebensängste erfahren. Trotz der schweren Zeiten ging es ihnen darum, im Ahrtal ein bisschen Freude zu schenken. Unterstützung dafür kam aus Bonn.