Durch nichts zu bremsen waren die Kinder der Sinziger Janusz-Korczak-Schule bei ihrem Einsatz für ihre Partnerschule im ruandischen Kigali. Im Rahmen der bundesweiten Aktion Tagwerk, an der sich Schüler an der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ ins Zeug legen, rannten die 56 Jungen und Mädchen der Klassen eins bis sechs gegen eine Spende von 50 Cent bis zu 5 Euro pro gelaufenen Kilometer im Rhein-Ahr-Stadion zwei Stunden lang hin und her.