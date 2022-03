Jahrestag, Ausstellung und Planungen

Zum Jahrestag des 7. März 1945 wollen am Montag Repräsentanten der US Armee und der Bundeswehr gegen 12 Uhr einen Kranz zum Gedenken an die gefallenen Soldaten an der Brücke von Remagen niederlegen. Bürgermeister Björn Ingendahl wird die Delegation empfangen und ein Grußwort sprechen.