Jahreshauptversammlung bei Lätitia Bachem: Theaterverein setzt auf bewährte Kräfte

Die Mitglieder des Theatervereins Lätitia Bachem blicken gut gelaunt in die Zukunft. Foto: Inge Schröder

Aus einem Schwank in einem Weingut in den Weinbergen wurde ein Krimi im Hotelbetrieb in den Weinbergen. Das Resultat: Das Stück kommt mit weniger Leuten aus – aber diese „brennen“ und sind mit Eifer dabei. Ein Lichtblick war zudem die Rückkehr und Neuaufnahmen spielfreudiger Mitglieder, teilt der Theaterverein mit.

Jahreshauptversammlung war gut besucht

Wie groß der Zusammenhalt im Verein ist, zeigte sich bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung. Die Begrüßung von Inge Schröder fiel umfangreicher als gewöhnlich aus, da sie gleich die neuen Mitspieler und Mitspielerinnen Carmen Bockshecker, Claire Steinheuer, Birgit Stiegelmeyer, Werner Jahr und die Jüngste, Sabina Shahini, in der Runde vorstellte. Mit den alten Hasen üben diese schon seit März für das neue Stück. Die Zusage, dass Ulla Heuwagen sich weiterhin bei den Aufführungen hinter den Kulissen zuständig fühlt, brachte ein großes Aufatmen bei Inge Schröder. Die größte Schwierigkeit ist – nicht nur für den Theaterverein – das Fehlen eines Übungsraumes. Da auch der Saal des ehemaligen Winzervereins nicht mehr allzu lange genutzt werden kann, werde das Problem noch bestehen bleiben. Die angebotene und gerne genutzte Möglichkeit, in der Aloisius Schule zu proben, sei im Grunde auch nur ein Provisorium.

Wer sich das Theaterstück: „(K)ein Mörder für Ms. Smith“ mit außergewöhnlichen Gästen im November anschauen möchte, kann schon ab 1. September im Rahmen eines Weinfrühschoppens mit Gebäck die Karten kaufen. Wobei noch vorhandene Karten vom Winzerclan zurückgegeben werden können. Nähere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Nur ein Wechsel im Vorstand

Nach diesem Vortrag und der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnungspunkte blieb Schriftführerin Irene Thöing nicht mehr viel zu sagen. Der Kassenbericht von Günther Wolf war übersichtlich geführt. Dies bestätigten die Kassenprüfer Karlheinz Roth und Volker Breuer. Damit stand der Entlastung des Vorstandes nichts im Weg und es ging zur Neuwahl des Vorstandes über. Ferdi Heuwagen leitet jetzt die Geschicke Ahrweilers und stand daher als Zweiter Kassierer nicht mehr zur Wahl. Diesen Posten übernahm Renate Schmitt.

Dies war der einzige Wechsel im Vorstand. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende ist Inge Schröder, ihr Stellvertreter ist Reinhard Kuhn. Als Kassierer fungiert Günther Wolf, als Zweite Kassiererin Renate Schmitt. Schriftführerin ist Irene Thöing, Beisitzerinnen sind Klaudia Kronen und Gabi Rhode-Deppe. Karlheinz Roth und Volker Breuer werden wieder die Kasse prüfen. red