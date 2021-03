Inzidenz im Kreis fällt auf 77: Aber Ausgangssperre bleibt

Mehr aktuell Infizierte als in den vergangenen Tagen, und dennoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich gesunken im Kreis Ahrweiler. Auch die Mathematik stellt das Virus scheinbar auf den Kopf. 250 aktuell Infizierte hat das Kreisgesundheitsamt errechnet, die Inzidenz ist auf 77 gesunken. An den verschärften Corona-Verordnungen, die am vergangenen Samstag in Kraft getreten sind, ändert sich allerdings nichts. Zum einen gilt die Verordnung bis zum 28. März. Zum anderen muss der Kreis sieben Tage ununterbrochen unter einer Inzidenz von 100 liegen, damit es überhaupt Lockerungen geben darf. Es bleibt also auch bei der Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr.