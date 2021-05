Die Hotelbetriebe insgesamt haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine harte Zeit hinter sich und nur langsam erscheint wieder ein Silberstreif am Horizont. Mit dem Sinken der Inzidenzwerte kommen wieder erste Gäste. Das gilt auch für die großen Hotels, wie das Dorint-Parkhotel in Bad Neuenahr mit seinen rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Doch die Hände in den Schoß gelegt hat man in der Zeit der Schließung nicht.