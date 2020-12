Kreis Ahrweiler

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Ahrweiler ist seit März um mehr als 1 Prozent gestiegen, mehr als 12.000 Angestellte sind an Rhein, Ahr und in der Eifel in Kurzarbeit. Der Shutdown hat auch bei uns tiefe Spuren hinterlassen. Hotels, Gaststätten, produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbetriebe, Einzelhandel – kaum eine Branche blieb von den Pandemiefolgen verschont. Kommt die Wirtschaft jetzt wieder auf die Beine, hilft das milliardenschwere Konjunkturpaket von Bund und Ländern auch den heimischen Betrieben? Haben die privaten Haushalte wieder Mut, Geld auszugeben? Die Rhein-Zeitung hat mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Ahrweiler, Dieter Zimmermann, gesprochen.