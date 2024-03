Plus Kreis Ahrweiler

Interview mit Ahrkreis-Landrätin Cornelia Weigand: „Wir stehen auf einer ganz anderen Stufe als 2021“

Von Celina de Cuveland , Ralf Grün

i Der Kreisbeigeordnete Friedhelm Münch vereidigte Cornelia Weigand 2022 im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Kreistages als Landrätin im Kreis Ahrweiler. Nach fünf CDU-Landräten übernahm erstmals eine parteilose Frau das Ruder. Foto: Archiv Thomas Frey/dpa

Lesezeit: 9 Minuten

Cornelia Weigand hat vor gut zwei Jahren ihren Dienst als parteilose Landrätin des Kreises Ahrweiler angetreten. Bislang bestimmte vor allem der Wiederaufbau ihre Amtszeit. Sie und ihr Team in der Verwaltung stehen vor großen Aufgaben. Ihr Wirken wird dabei vor allem von der Politik kritisch begleitet. Die RZ sprach mit ihr über Aufgaben, die in diesem Jahr anstehen, darüber, wie sie mit der auf sie bezogenen Kritik umgeht und was sie sich mit Blick auf die nächsten Monate persönlich wünscht.