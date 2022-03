Notfalleinsätze des DRK-Rettungsdienstes in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden in Zukunft nicht mehr von der Rettungswache neben dem Krankenhaus Maria Hilf am Dahlienweg ausgehen, sondern von der neuen Rettungswache an der Heinrich-Lanz-Straße im Innovationspark Rheinland in der Gemeinde Grafschaft (die RZ berichtete).