Integration: Mohammed Ahmad kennt sich mit Stolpersteinen aus

Mohammed Ahmad schaut sich das Kopfsteinpflaster auf dem Ahrweiler Markt genau an. Dann findet er wieder eine Stelle, auf der statt eines Steines schwarzer Teer liegt. Er macht sich an die Arbeit. Tag für Tag kontrolliert Ahmad als Mitarbeiter des Tiefbauamts der Stadt die Gehwege in Bad Neuenahr, Ahrweiler und Heimersheim und sorgt dafür, dass sie schön bleiben. Seit seiner Jugend musste er bangen, schuften, von Ort zu Ort ziehen, hoffen, unzählige Male wurde er abgewiesen und abgeschoben. Nun endlich, in den Fußgängerzonen der Kreisstadt, kehrt Schritt für Schritt Ruhe in sein Leben ein.