Plus Sinzig

Insolvenz in Eigenverwaltung: Deutsche Steinzeug geht neue Wege

Von Silke Müller

i Das Gebäude der Deutschen Steinzeug in Sinzig. Die Unternehmensgruppe schlägt den Weg der Insolvenz in Eigenverwaltung ein. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Lesezeit: 2 Minuten

Der Vorstand der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG und die Geschäftsführung der Tochter Agrob Buchtal GmbH mit Sitz in Alfter-Witterschlick haben beim zuständigen Amtsgericht in Bonn Anträge auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Betroffen ist auch der Standort in Sinzig. Wie geht es dort nun mit den 194 Mitarbeitern weiter?