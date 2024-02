Bad Neuenahr-Ahrweiler

Insgesamt 43 457 Euro für die Schuldnerberatungsstelle: Kreissparkasse Ahrweiler hilft mit Spende weiter

Die Kreissparkasse (KSK) Ahrweiler unterstützt die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zur Deckung der Personalkosten überreichten der Vorstandsvorsitzende Dieter Zimmermann und René Schell, der Leiter des Beratungs-Centers in Ahrweiler, eine Spende über 43.457 Euro. Mehr als 340.000 Euro hat die KSK insgesamt in den vergangen sieben Jahren der Schuldnerberatungsstelle zur Verfügung gestellt.