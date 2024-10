Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Inklusives Projekt im Ahrtal: So lernen Kinder mit Handicap schwimmen

Von Judith Schumacher

i Das Lehrschwimmbad des Calvarienbergs stellt optimale Bedingungen für die Schwimmstunden mit den Experten Frank Riffel, Auda Riffel, Oliver Andres und Eva Riffel. Foto: Oliver Andres

Als Schwimmlehrer ist Frank Riffel, ehemaliger Pächter des durch die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 zerstörten Thermalfreibades Bad Bodendorf, hinlänglich bekannt. Seit 1996 hatte er unzähligen Kindern und auch Erwachsenen in dem Nostalgiebad das Schwimmen beigebracht. Zudem bot er Schwimmkurse für Eltern und Kleinstkinder in dem mittlerweile abgerissenen Twin in der Kreisstadt an.