Kreisstadt

Das Inklusionshotel, das derzeit am Bahnhof in Bad Neuenahr gebaut wird, gehört zu den städtebaulichen Vorzeigeobjekten, mit denen die Stadt bei der Landesgartenschau 2022 punkten will. Es soll aber auch einen Beitrag zur einer klimaneutralen Laga leisten. Dafür werden jetzt die Vorbereitungen getroffen.