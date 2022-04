Gleicher Ort, gleiches Thema, allerdings 13 Jahre später: Wie schon am 26. Mai 2009 waren auch kürzlich wieder viele Bürger aus Schalkenbach in die Jägersberghalle gekommen, um sich anzuhören, was sich in Sachen Windräder vor der eigenen Haustür im Laufe der Zeit getan hat und um für die Entscheidung beim anstehenden Bürgerentscheid stichhaltige Argumente zu finden.