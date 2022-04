Der Weinbau ist eines der Top-Markenzeichen des Ahrtals und prägt das Landschaftsbild zwischen Walporzheim und Altenahr. Aber im Zuge des Wiederaufbaus nach der Flut stehen auch für die Wingerte der Winzer Veränderungen an, denn nicht alle Flächen können so bewirtschaftet werden wie vor der Katastrophe. Um die zukünftige Ausrichtung des Weinbaus im Ahrtal unter Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Vorgaben ging es jetzt in Dernau.