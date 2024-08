Hönningen

Industriehalle brennt in Hönningen: B 257 ist in diesem Bereich vollgesperrt

Von Redaktion

i Eine Lagerhalle brennt am Montagabend in Hönningen. Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In einem Industriegebiet in Adenau brennt am Montagabend eine Lagerhalle, wie die Polizeiinspektion Adenau in einer Presseerstmeldung mitteilt.