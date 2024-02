Remagen

In Remagen regieren jetzt die Narren: Björn Ingendahl gibt die Schlüssel ab

Die Stadtschlüssel sind ab jetzt fest in Narrenhand: Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl hat sie am Sonntagvormittag im Foyer der Rheinhalle an den Oedinger Prinz Wolfgang 1. und die Remagener Prinzessin Natalie übergeben.