In Niederich: Siebenjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 10:50 Uhr

Der Fahrer eines Transporters befuhr die Werthovener Straße in Richtung Landskroner Straße. An der Einmündung zur Straße „Im Wiesengrund“ übersah er nach Ermittlungen der Polizei den von rechts kommenden siebenjährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Kopfverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik in Bonn gebracht. An Transporter und Fahrrad entstand leichter Schaden.