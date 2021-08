„Puppenmutti“ gesucht und gefunden: Ein Helfer hat im Flutkatastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und per Facebook nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Am Sonntag dann die gute Nachricht: Die „Puppenmami“ hat sich gemeldet, berichtete Michael Schulze vom Malteser Hilfsdienst aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte.