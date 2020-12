Kreis Ahrweiler

„Warst du schon in Gelsdorf?“ So dürfte im Kreis Ahrweiler eine der am meisten gestellten Fragen im ersten Halbjahr 2020 lauten. Denn hier auf dem Gelände von Feuerwehr und Mehrzweckhalle des Grafschafter Ortsteils werden ab Anfang Januar jene lang ersehnten Spritzen gesetzt, mit denen die Corona-Pandemie mittelfristig ihren Schrecken verlieren soll. Am Dienstagabend wurde das Impfzentrum des Kreises vorgestellt.