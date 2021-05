Bunte Bänder und Lichterketten schmücken die Maibäume im Eingangsbereich. Zahlreiche Menschen warten warm eingepackt mitten in der Mainacht darauf eingelassen zu werden. Mit genügend Abstand und Masken scherzen sie fröhlich untereinander. Ein Stück Normalität mitten in Pandemiezeiten. Auf dem Gelände der Feuerwehr in Grafschaft-Gelsorf wurde in der Mainacht nicht getanzt, sondern in den Mai geimpft. Statt Maibowle wartet eine Impfung gegen das Coronavirus.