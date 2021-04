„Impfen in den Mai“ in Gelsdorf

Der traditionelle Tanz in den Mai wird auch in diesem Jahr Opfer der Corona-Krise. Das Alternativprogramm gibt es im Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf. Hier heißt es am Freitag, 30. April, „Impfen in den Mai“. Dank einer Sonderration des Landes sollen 16 Ärzte von Freitagmorgen um 8 Uhr bis zum Samstagmorgen um 2 Uhr 1800 Kreisbürger impfen. Aus dem Mitarbeiterpool des Impfzentrums werden die Ärzte von 16 medizinischen Fachangestellten, drei Apothekern, sechs Sanitätern des DRK, acht Verwaltungsangestellten sowie 16 Mitarbeitenden der Kreisverwaltung unterstützt. Die zentrale Terminvergabestelle des Landes hat den impfberechtigten Bürgern die entsprechenden Termine bereits mitgeteilt. Es können ausschließlich Impfungen nach vorheriger Terminvergabe durch das Land erfolgen.