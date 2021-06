Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich enorm entwickelt, und die Bevölkerungszahl geht stetig auf die 30.000 und mehr zu. Besonders erfreulich dabei: Der Durchschnitt der Bevölkerung wird langsam, aber stetig jünger, und das, obwohl in einzelnen Stadtteilen die Anzahl der 80-Jährigen noch immer doppelt so hoch ist wie die Zahl der Geburten. Es wird also nach wie vor dringend der Zuzug von Jüngeren gebraucht.