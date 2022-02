Bad Neuenahr-Ahrweiler macht es schon seit vielen Jahren in Eigenregie, jetzt wollen die beiden Rheinstädte Remagen und Bad Breisig nachziehen: Raser auf den Straßen sollen häufiger geblitzt werden. Die beiden Rheinstädte möchten die Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb ihrer Stadtgrenzen möglichst bald in Eigenregie übernehmen. Einen ersten Schritt dazu haben beide Kommunen am Montag in Sitzungen der Haupt- und Finanzausschüsse gemacht.