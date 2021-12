Im Klinikum wird weiter geimpft: Marienhaus-Gruppe verlängert Kampagne in ihren Krankenhäusern

Rund 2500 Corona-Impfungen hat das Marienhaus-Klinikum im Kreis Ahrweiler in den vergangenen Wochen an die Bevölkerung verabreicht.

Seit Mitte November bietet das Marienhaus- Klinikum im Kreis Ahrweiler an seinen drei Standorten in Bad Neuenahr, Adenau und Burgbrohl Corona-Schutzimpfungen an. „Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage und dem großartigen Engagement unserer Mitarbeiter haben wir entschieden, die Kampagne ins neue Jahr zu verlängern“, sagt der Kaufmännische Direktor des Marienhaus-Klinikums Thorsten Kopp.

Offene Impftermine ohne vorherige Anmeldung

Nach einer kurzen Impfpause zwischen den Jahren, geht es im Januar 2022 mit neuen Terminen weiter. Unter dem Motto „Marienhaus impft! Ein kleiner Pieks für dich – ein großer Schutz für alle“ erhalten Impfwillige, die 16 Jahre oder älter sind, sowohl Booster- als auch Erst- und Zweitimpfungen. Um möglichst viele Menschen möglichst unkompliziert zu erreichen, bietet das Klinikum offene Impftermine ohne vorherige Anmeldung an. Im Gegenzug heißt das natürlich, dass Impfwillige entsprechende Wartezeiten einkalkulieren sollten. Damit niemand unnötig ansteht, werden die Wartenden zeitnah darüber informiert, wie viel Impfstoff am jeweiligen Tag noch vorrätig ist.

Je nach Verfügbarkeit entscheidet sich tagesaktuell, ob die Impfungen mit Biontech/Pfizer oder Moderna durchgeführt werden. Beide mRNA-Impfstoffe beruhen auf den gleichen Wirkmechanismen und werden von Experten als gleichwertig eingestuft. Es ist daher kein Problem, wenn der Booster-Impfstoff nicht dem der Erst- oder Zweitimpfung entspricht. Dennoch gilt es zu beachten, dass das Marienhaus-Team auf Grundlage einer entsprechenden Empfehlung der Stiko Moderna nicht an Schwangere sowie Personen unter 30 Jahren verimpft. Welcher Impfstoff am jeweiligen Tag zum Einsatz kommt, wird möglichst zeitnah auf der Internetseite der Klinik sowie mithilfe von Plakaten im Wartebereich vor dem Krankenhaus kommuniziert.

Zu folgenden offenen Impfterminen können Impfwillige ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen: Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler Montag und Dienstag, 20./21. Dezember, 15 bis 18 Uhr, sowie jeweils montags und dienstags am 3./4. Januar, 10./ 11. Januar, 17./18. Januar von 15 bis 18 Uhr; St.-Josef-Krankenhaus Adenau am Mittwoch, 22. Dezember, von 13 bis 16 Uhr sowie mittwochs am 5./12./19. Januar von 13 bis 16 Uhr. Zum Termin mitzubringen sind der Personalausweis, der Impfausweis, die Versichertenkarte und – wenn möglich – der vorab ausgefüllte Aufklärungsbogen sowie die Einwilligungserklärung des RKI, die über die Internetseite des Marienhaus-Klinikums im Kreis Ahrweiler sowie unter www.marienhaus.de/pieks runtergeladen werden können.