Verlässliche und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüfte Nachrichten statt falscher Fakten, an Tatsachen angelegte Infos statt Panikmache und Gerüchten sowie wertvolle Servicehinweise zur Bewältigung der Katastrophe. Auch in schwierigen Zeiten will die Rhein-Zeitung für den Kreis Ahrweiler eine zuverlässige Nachrichten- und Servicequelle bleiben.