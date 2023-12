Im Einsatz für Herz und Hirn: Neuer Chefkardiologe am Krankenhaus in Bad Neuenahr

Im Einsatz für Herz und Hirn: Die Kardiologie und Schlaganfalleinheit am Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler steht für wohnortnahe Behandlung vielfältiger Herz- und Kreislauferkrankungen – von chronischen Leiden bis hin zu Notfällen wie einem akuten Herzinfarkt oder Schlaganfall. Nun hat das Team einen neuen Chefarzt bekommen:

Tim Mödder, seit 1. Dezember neuer Chefarzt der Kardiologie und Schlaganfalleinheit am Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler, im Herzkatheterlabor des Klinikums. Foto: Hannah Scosceria

„Wir freuen uns, mit Dr. Tim Mödder einen versierten Kardiologen gewonnen zu haben, der diese Tradition fortführen und weiter ausbauen möchte“, sagt der Ärztliche Direktor Thomas Lepping und heißt den neuen Kollegen herzlich in der Marienhaus-Familie willkommen.

Was ihn besonders an der Kardiologie reizt? „Die vielen Erfolgsgeschichten“, sagt Mödder. „In kaum einem anderen Fach können wir so viele Menschenleben retten.“ Sein Ziel: Eine moderne kardiologische Abteilung zu führen, in der sich die Patienten rundum gut betreut fühlen. Genauso freut er sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Team sowie den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen aus der Region. Zwischenmenschliches liege ihm sehr am Herzen.

Moderne Technik der neuesten Generation

Tim Mödder ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit besonderen Qualifikationen in der Notfallmedizin, der Intensivmedizin sowie der interventionellen Kardiologie. Letztere umfasst alle minimalinvasiven Untersuchungen und Eingriffe in einem Herzkatheterlabor. Im Krankenhaus Maria Hilf steht ihm hierfür eine moderne Anlage der neusten Generation zur Verfügung. Die rasanten technischen und wissenschaftlichen Fortschritte moderner Bildgebungsverfahren faszinieren den Mediziner ganz besonders – zum Beispiel in Sachen Herzultraschall: „So können wir präzise Diagnosen stellen, ganz ohne einen Schnitt setzen zu müssen.“

Seine medizinische Karriere startete der Kardiologe mit einer Ausbildung zum Rettungssanitäter. Es folgte ein Studium der Humanmedizin – an der Semmelweis Universität in Budapest sowie der Universität zu Köln. Berufliche Stationen waren das St.-Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind sowie die Uniklinik in Köln. Zuletzt war er im Sana Krankenhaus in Hürth tätig – als Geschäftsführender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin, Leiter der Intensivstation sowie stellvertretender Leiter der Notaufnahme. Seine notfallmedizinische Expertise stellt er seit 2020 als leitender Notarzt des Rhein-Erft-Kreises unter Beweis.

Eigene Weichen stellen

Nun wechselt Mödder als Chefarzt ins Ahrtal und beerbt dort Theodoros Ballidis, der die Kardiologie und Schlaganfalleinheit des Klinikums in den vergangenen Jahren als kompetenten Partner für Herz-/Kreislauferkrankungen etabliert hat. An seine Arbeit möchte Mödder anknüpfen und gleichzeitig eigene Weichen stellen.

Seine Freizeit verbringt der gebürtige Kölner am liebsten mit Frau und Sohn. Er treibt gern Sport, spielt Klavier, kocht mit Leidenschaft und fiebert als Karnevalsjeck der fünften Jahreszeit entgegen. red