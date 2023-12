Plus Adenau Im Austausch: Waldbauvereine nehmen in Adenau neues Jagdgesetz in den Blick Ende November haben sich Vertreter der Waldbauvereine Ahrweiler, Cochem-Zell, Daun und Mayen-Koblenz mit dem Landtagsabgeordneten Marco Weber im Haus des Waldes in Adenau getroffen, um über die Wald-Wild-Thematik und das Gesetzgebungsverfahren zum neuen Landesjagdgesetz zu sprechen. Für die privaten Waldbesitzer war dies ein wichtiger Gesprächstermin.

Denn: In den vier Waldbauvereinen, die seit einigen Jahren Gesellschafter einer gemeinsamen Holzvermarktungsorganisation mit Sitz in Daun sind, sind mehr als 3.800 Waldbesitzer mit einer Waldfläche von fast 19.000 Hektar organisiert. Ziel des Gespräches war es, mit dem Landtagsabgeordneten über die Situation in den jeweiligen Vereinsgebieten zu sprechen, und Wünsche ...