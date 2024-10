Im Ahrtal warten viele Höhepunkte auf die Besucher: Lichter und Märkte rund um Sankt Martin

Anzeige

Einige Orte feiern das Martinsbrauchtum mit herbstlichen Märkten und besonderen Traditionen. So ist in Dernau ab Freitag, 8., bis Sonntag, 10. November, der Martinsmarkt geöffnet und wartet mit regionalen Genüssen in der Dorfmitte auf. Den Auftakt macht am Freitag um 18.30 Uhr die traditionelle Fackelwanderung durch die Weinberge mit Weinprobe. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr für die Gäste. Aussteller präsentieren vielfältige Dekoartikel und Handwerkskunst. Die Winzer sind mit Ahrweinen und Winzerglühwein dabei, und auch für den Gaumen wird viel Regionales geboten. Um 18 Uhr startet der große Fackelzug mit St. Martin durch die engen Gassen des Dorfes. Die beeindruckenden Martinsfeuer der fünf Dorfgemeinschaften sind dann hoch über dem Ort in den Weinbergen zu bewundern. Auch am darauffolgenden Sonntag lockt der Martinsmarkt in Dernau ab 11 Uhr zum Stöbern und Genießen.

Traditionelles Martinsfeuer in Ahrweiler

Die Rotweinmetropole Ahrweiler steht am Samstag, 9. November, ganz im Zeichen der traditionellen Martinsfeuer. In beeindruckender Weise konstruieren die vier Junggesellenvereine von Ahrweiler sensationelle Bergfeuer und brennende Fackelschaubilder in den Weinbergen. Mit dem Glockenschlag um 17.30 Uhr entfachen die Junggesellen zunächst ihre vier Martinsfeuer, die mit ihren rund 20 Metern Höhe weithin sichtbar als Feuersäulen zu sehen sind. Im Anschluss werden riesige Schaubilder aus Tausenden von Fackeln gezündet, die mit lokalem oder aktuellem Bezug ihre Botschaften von den Hängen der Weinberge ins Tal strahlen.

Bei einer Wanderung zu den Martins-Schaubildern in Ahrweiler können sich Gäste die imposanten Konstruktionen von Nahem anschauen. Mit einem Gästeführer starten die Teilnehmer am Samstag, 9. November, um 14 Uhr am Kurpark in Bad Neuenahr. Von dort aus geht es über den herbstlichen Rotweinwanderweg zu den Standorten der Feuer und Schaubilder. Bei einem Gläschen Rotwein tauchen die Gäste ein in die Geschichte dieser Tradition. Mit dem Entzünden der Bergfeuer erleben auch die Gäste in der historischen Altstadt den Blick auf dieses einzigartige Schauspiel in der Dunkelheit. Mehr Infos und Tickets gibt es im Internet unter https://touren.ahrtal.de

Buntes Treiben in Adenau

Aber auch Adenau hat etwas zu bieten: Dort startet der Martinsmarkt, der auch gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag ist, am 10. November um 12 Uhr. Die ortsansässigen Geschäfte locken mit zahlreichen Angeboten, und die gesperrte Hauptstraße in Adenau präsentiert sich mit Verkaufsständen. Vielfältige Fahrgeschäfte für die kleinen und größeren Besucher sind ebenfalls dabei. Kulinarisch gibt es Leckeres vom Grill, selbst gemachte Waffeln, und die Cafés und Restaurants freuen sich auf viele Gäste. Ein kostenloser Buspendelservice bringt die Besucher von den Parkplätzen am Stadtrand in die autofreie Innenstadt. Um 17.30 Uhr zieht der beliebte Martinsumzug durch Adenau. red