Innerhalb von nur einer Woche ist Patricia Zimmermann gleich zwei Naturkatastrophen nur um Haaresbreite entkommen. Am Tag, als die Jahrhundertflut Leid und Zerstörung ins Ahrtal bringt, landet die Wahl-Walporzheimerin mit ihrer Tochter in der Türkei. Sieben Tage später sitzen die beiden gerade im Flieger gen Heimat, als Antalya in Flammen steht.