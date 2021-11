HwK setzt auf „Kollegiale Hilfe“: Neue Funktion auf Internetplattform „handwerk-baut-auf.de“ freigeschaltet

„Gerade mit Blick auf die immer stärker gefragte handwerkliche Fachkompetenz auf Deutschlands größter Wiederaufbaustelle ist diese Plattform ein wirkungsvolles und absolut effektives Instrument“, macht Ralf Hellrich als Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HwK) Koblenz deutlich.

Den Aufräumarbeiten folgten vorbereitende Maßnahmen für den Wiederaufbau, was in weiten Teilen Aufgabe des Fachhandwerks ist. „Entsprechend flexibel wurde die Internetplattform angelegt, und sie verändert sich nun permanent, immer orientiert an den aktuellen Ansprüchen der von der Flut Mitte Juli betroffenen Bewohner im Ahrtal“, so Hellrich. Die HwK weiß auch: „Viele Betroffene wenden sich an ihnen bekannte, ortsansässige Betriebe, die so natürlich schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Um diese Engpässe abzudecken, bieten sich verschiedene Modelle der kollegialen Unterstützung an.“

Die Bandbreite reicht von Kooperationen bis hin zur gelegentlichen Überlassung einzelner Mitarbeiter in Betrieben vor Ort. „Was natürlich auch rechtliche Aspekte einschließt. Dazu informieren wir auf der Internetseite hwk-koblenz.de unter dem Punkt Kollegiale Hilfe“, informiert HwK-Justiziarin Susanne Terhorst. Auf der Hilfsplattform „handwerk-baut-auf.de“ wurde unter dem Stichpunkt „Handwerk hilft Handwerk“ die neue Funktion „Kollegiale Hilfe“ freigeschaltet.

Wer personelle Unterstützung benötigt oder diese anbietet, kann ab sofort eine entsprechende Ergänzung in seiner Registrierung bei „handwerk-baut-auf.de“ vornehmen. So finden hilfsbereite und hilfsbedürftige Betriebe zügig und unkompliziert zusammen. Zu dieser neuen Funktion bietet die HwK Koblenz am Montag, 8. November, um 17 Uhr ein Onlineseminar an (Anmeldung: www.hwk-koblenz.de/ handwerk-hilft-handwerk). Inhalte sind dann die Registrierung, Möglichkeiten wie auch rechtliche Voraussetzungen der kollegialen Zusammenarbeit wie auch die praktische Umsetzung und vertragliche Gestaltung.

Eine Präsenzveranstaltung mit gleichem Inhalt findet am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr in der Ahr-Akademie der HwK in Ahrweiler, Wilhelmstraße 20, statt. Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten bittet die HwK hier um Anmeldung bis spätestens Freitag, 5. November, per E-Mail an recht@hwk-koblenz.de

Weitere Infos gibt die Rechtsberatung der Handwerkskammer Koblenz, E-Mail recht@hwk-koblenz.de, Tel. 0261/398.201.