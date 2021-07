Hoteliers geben nicht auf: Die meisten Gastgeber in Bad Neuenahr-Ahrweiler blicken optimistisch in die Zukunft

Gereon Haumann, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), merkt an: „Selbst wenn ein Gastgeber nicht direkt betroffen ist, dann ist er es durchaus indirekt.“ Denn vielerorts funktionieren Wasser, Gas und Elektrizität nicht mehr. 62 Brücken wurden im Kreis Ahrweiler zerstört, dazu zahlreiche Wander- und Radwege, Landschaften, Winzerbetriebe und Gaststätten. Günther Uhl, Besitzer des Hotels Krupp und Kreisvorsitzender des Dehoga, sagt: „Das bedeutet für unsere Gäste, dass alles, was den Charme der Region ausgemacht hat, weg ist.“

Seit 1883 steht das Hotel Krupp in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Günther Uhl war zum Zeitpunkt des Hochwassers gerade in Urlaub. So schnell wie möglich machte er sich auf den Heimweg – wegen der gesperrten Autobahnen und Straßen brauchte er zwei Tage, bis er von Rostock nach Bad Neuenahr-Ahrweiler zurückkehren konnte. Seine Tochter Regina Uhl war vor Ort. Sie erzählt: „Wir haben noch versucht, den Keller mit Sandsäcken abzuriegeln, aber so schnell, wie das Wasser kam, konnte man gar nicht reagieren.“

Der Boden im Foyer wurde komplett rausgeschwemmt

Der Keller und das Erdgeschoss des Hotels standen vollkommen unter Wasser. Zerstört wurde dabei fast alles. Die Kraft der Flut war so groß, dass im Foyer des Hotels der Boden komplett rausgeschwemmt wurde. Während Günther Uhl durch die Gänge des Erdgeschosses läuft, meint er: „Das hier war mal ein Hotel.“ Mit einer 50-Mann-Kette haben sie den Schlamm aus dem mehr als 600 Quadratmeter großen Keller geschippt – Schlamm, der nicht gerade ungefährlich ist. Regina Uhl erzählt: „Das ist ja nicht nur Schlamm, sondern auch Gülle, teilweise wurden Tankstellen weggerissen, in unserem Keller ist Öl ausgelaufen.“

Die Aufräumarbeiten sind also in vollem Gange. Aus dem Grund konnte sich Günther Uhl noch keine Gedanken über die genaue Zukunft des Hotels machen. Er sagt: „Dafür ist das alles noch zu frisch. Gerade geht es erst einmal darum, die giftigen Schlämme wegzumachen.“ Klar ist für ihn dennoch, dass das Hotel wieder aufgebaut werden soll. Von seinen Hotelier-Kollegen hat er nur optimistische Rückmeldung bekommen: „Viele wollen weitermachen“, sagt Uhl. Diesen Optimismus kann seine Tochter Regina nur bestätigen. Die Studentin sagt überzeugt: „Dieses Hotel funktioniert schon seit 138 Jahren, dann schaffen wir das hier auch noch.“ Von diesem Kampfeswillen merkt auch Gereon Haumann viel: „Ich hab den Eindruck, dass das Leid und die Not der Leute in eine enorme Energie des Anpackens umgewandelt werden, zum Beispiel durch enorme Nachbarschaftshilfe.“

Die Hilfsbereitschaft im Katastrophengebiet schätzt auch Christian Lindner vom Ahrtal Tourismus. Genau vier Wochen nachdem sein Privathotel Villa Aurora nach Corona-Zwangspause endlich wieder Gäste empfangen konnte, zerstörte die Ahrflut das Hotel. Seitdem packen unzählige Helfer mit an. Er erklärt: „Dieses Jahr wird das Hotel 111 Jahre alt. Eigentlich wollten wir das feiern. Jetzt muss es komplett saniert werden.“ Obwohl er die Situation als „Vollkatastrophe“ betitelt, ist er sich trotzdem sicher: „Jetzt geht es nur noch bergauf.“ Das Schlimmste hat Christian Lindner nämlich schon hinter sich, erzählt er: Während der Flut bangte er mit seinen Hotelgästen um sein Leben. „Wir haben knietief auf einem Betonpfosten im Wasser gestanden und auf Hilfe gewartet.“

„Nicht so werden wie früher, sondern besser“

Aus dem Grund ist Christian Lindner froh, am Leben zu sein, und blickt der Zukunft optimistisch entgegen. Die Zielsetzung lautet für ihn dabei, nicht nur so zu werden wie früher, sondern besser. Dennoch: „Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es so wie früher sein wird“, sagt er.

Die Landesgartenschau war eigentlich für das Jahr 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler angesetzt. Zwar gab es noch keine offizielle Rücksprache, aber laut Lindner sei der Gedanke daran utopisch: „Da fehlt mir jegliche Vorstellung. Wenn man die hinteren Ziffern des Jahres umdreht, sind wir gut dabei. Wir können froh sein, wenn endlich mal wieder eine normale Brücke steht.“