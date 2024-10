Plus Ahrweiler

Hospizverein Rhein-Ahr blickt auf verschiedene Kulturen: Wie unterschiedlich Abschiedsessen sind

Von Martin Ingenhoven

i Viele Interessierte kamen zum Welthospiztag in die ehemalige Ahrweiler Synagoge, um sich über Abschiedsessen in verschiedenen Kulturen zu informieren. Foto: Martin Ingenhoven

Die ehemalige Synagoge in Ahrweiler – einst jüdisches Gebetshaus, jetzt kulturelles Zentrum und Ausstellungsort – bietet viel Platz und einen würdigen Rahmen für Austausch und Gemeinschaft. So auch am Samstag, dem Welthospiztag.