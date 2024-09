Plus Brohl-Lützing

Holzgewehre wirkten gefährlicher als gedacht: Vor 100 Jahren war ein denkwürdiger Tag für die Brohler Schützen

i Das erste Mal seit Ende des Ersten Weltkrieges durften die Brohler Schützen wieder im Jahr 1924 beim Katholikentag in Koblenz in Trachten durch die Straßen ziehen. Zuvor war dies von den französischen Besatzern untersagt worden. Foto/Repro: Werner Fußhöller Foto: Werner Fußhöller

Die St.-Matthias-Schützenbruderschaft Brohl schaut in diesen Tagen auf ein besonderes Jubiläum zurück: Vor 100 Jahren, am 21. September 1924, fand der vierte Mittelrheinische Katholikentag in Koblenz statt.